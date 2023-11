Climal THEATRE LOUIS ARAGON, 25 novembre 2023, TREMBLAY EN FRANCE.

Climal THEATRE LOUIS ARAGON. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 19:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Aimons-nous vivants ! Pendant plus d’un an, la chorégraphe Balkis Moutashar et ses danseurs ont résidé et travaillé auprès de troupeaux de chèvres, de vaches, et d’élevages de cochons, de chevaux et de chiens, entre le sud de la France et la Normandie… jusqu’à rencontrer des poules non loin de Tremblay. Une démarche des plus originales pour une question qui nous concerne tous : comment habite-t-on ensemble le même espace – notre terre ? Observant et apprenant « par corps » auprès de ces « espèces-compagnes », les artistes ont développé un rapport différent au vivant dont la danse se fait le témoin. Les gestes dessinent ici d’autres états de corps, d’autres liens au temps, à l’espace – à l’espèce… Une chorégraphie qui porte la trace et la mémoire de l’histoire animale de nos corps, et de relations sensibles à réinventer.

Votre billet est ici

THEATRE LOUIS ARAGON TREMBLAY EN FRANCE 24, boulevard de l?Hôtel-de-Ville Seine-St-Denis

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici