1er afterwork pour le Groupe ADP ! Innside Paris Charles de Gaulle Tremblay-en-France Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Tremblay-en-France

1er afterwork pour le Groupe ADP ! Innside Paris Charles de Gaulle, 7 décembre 2022 19:00, Tremblay-en-France. Mercredi 7 décembre, 19h00 Sur place 20 euros https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/1er-afterwork-pour-le-groupe-adp-808

Afterwork ADP ENAC Alumni Nous sommes heureux de pouvoir concrétiser le lancement du réseau ENAC Alumni ADP à l’occasion d’un premier afterwork le 7 décembre prochain, à l’hôtel Innside de CDG à partir de 19h (mille excuses aux collègues du grand sud parisien, on trouvera un lieu plus proche d’ORY la prochaine fois !). Au programme : vous présenter en quelques mots la démarche, mais aussi et surtout prendre le temps de nous rencontrer/retrouver. Petit événement surprise également aux alentours de 20h. Pour la partie logistique : merci de bien vouloir confirmer votre présence en vous inscrivant. Une participation de 20€ est demandée pour la réservation de la salle ainsi que les victuailles. Pour le reste, on se débrouille ! Innside Paris Charles de Gaulle Aéroport de Paris-Charles de Gaulle 93290 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis mercredi 7 décembre – 19h00 à 22h00

Détails Heure : 19:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France Autres Lieu Innside Paris Charles de Gaulle Adresse Aéroport de Paris-Charles de Gaulle Ville Tremblay-en-France lieuville Innside Paris Charles de Gaulle Tremblay-en-France Departement Seine-Saint-Denis

Innside Paris Charles de Gaulle Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tremblay-en-france/

1er afterwork pour le Groupe ADP ! Innside Paris Charles de Gaulle 2022-12-07 was last modified: by 1er afterwork pour le Groupe ADP ! Innside Paris Charles de Gaulle Innside Paris Charles de Gaulle 7 décembre 2022 19:00 Innside Paris Charles de Gaulle Tremblay-en-France

Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis