Concert | Pelouse Tremargad Kafe Trémargat, vendredi 23 février 2024.

Trémargat Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 21:30:00

fin : 2024-02-23

Con cert Pelouse

Genre / Rock acoustique

Pelouse dessine un pont entre le rock indépendant et la chanson contemporaine. À l’image des compositions musicales, les textes de Xavier Machault naviguent entre récits noirs et accès surréalistes. Écho à notre monde fissuré et absurde, Pelouse n’a pas peur de nous mener vers des abîmes. Mais maniant l’art du décalage avec finesse, le trio ne tombe jamais dans le sérieux et le sinistre. Dans le fond comme dans la forme, Pelouse frôle joyeusement les limites du raisonnable.

Entrée libre

Au Tremargad’ Kafé

Org. La Pépie

.

Tremargad Kafe

Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2024-01-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh