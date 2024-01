Soirée de soutien à l’association A4 Tremargad Kafe Trémargat, samedi 20 janvier 2024.

Trémargat Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20

Soirée de soutien à l’association A4

Qu’est ce que l’ asso A4 ? L’objectif de l’Association A4 est de construire une dynamique d’Accueil, de formation, d’accès au travail et d’accompagnement administratif de personnes avec ou sans papiers, urbaines ou rurales, dans les domaines de l’Agriculture et de l’Artisanat. Le projet a pour but de développer un réseau d’installation et de solidarité paysanne en mettant en lien les territoires et initiatives existantes.

Au Programme :

19h00 : Projection d’un film documentaire D’égal à égal , réalisé par les membres d’A4, qui retrace leur premier voyage/enquête dans le Limousin en février 2022. (42min)

20h30 : Vente de Pizzas à prix libre pour soutenir l’association A4

21h00 : Début de la soirée musicale (Dj en tout genre)

Entrée libre / Restauration sur place

Au Tremargad’ Kafé

Org. La Pépie

Tremargad Kafe

Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne



