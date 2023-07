Boulette Rugby Festival Trélissac, 5 août 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Samedi 5 Août

Boulette Rugby Festival : le rugby à 5 sera à l’honneur !

ne occasion unique de profiter d’un week-end, de sport et de rencontres, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Les équipes participantes se confronteront dans des poules tout au long de la journée. La mixité permettra à toutes et tous de s’adonner à leur passion commune : le rugby.

Pour cette 1ère édition, les organisateurs vous proposent :

▶︎ Un tournoi de rugby 5 comprenant 16 équipes de 8 joueurs(es).

▶︎ Une ambiance de folie

▶︎ Une soirée d’after XXL

▶︎ Un Boulette Camp qui sera sécurisé pour la nuit, afin de limiter les départs pendant et après cette soirée inoubliable.

▶︎ Et des buvettes, des snacks, des surprises et animations au village de “Boulette” situé dans l’enceinte du Stade Firmin Daudou.

Inscription obligatoire

Tél. 06 73 39 31 98 Sur Instagram : @boulette_rugby_fest.

2023-08-05 fin : 2023-08-05

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday August 5th

Boulette Rugby Festival: 5-a-side rugby takes center stage!

a unique opportunity to enjoy a weekend of sport and encounters, all in a warm and friendly atmosphere!

Participating teams will compete in pools throughout the day. The mixed teams will give everyone the chance to indulge in their shared passion: rugby.

For this 1st edition, the organizers propose :

?? A rugby 5 tournament with 16 teams of 8 players.

?? A crazy atmosphere

?? An XXL after-party

?? The Boulette Camp will be secured for the night, to limit departures during and after this unforgettable evening.

?? And refreshment stands, snacks, surprises and entertainment in the Boulette village inside the Stade Firmin Daudou.

Registration required

Tel. 06 73 39 31 98 On Instagram : @boulette_rugby_fest

Sábado 5 de agosto

Boulette Rugby Festival: ¡el rugby a 5 en el punto de mira!

una oportunidad única para disfrutar de un fin de semana de deporte y encuentros, ¡todo ello en un ambiente cálido y acogedor!

Los equipos participantes competirán en grupos durante todo el día. Los equipos mixtos darán a todos la oportunidad de disfrutar de su pasión común: el rugby.

Para esta 1ª edición, los organizadores ofrecen :

?? Un torneo de rugby 5 con 16 equipos de 8 jugadores.

?? Un ambiente loco

?? Una fiesta XXL

?? El campamento Boulette estará asegurado durante la noche, para limitar las salidas durante y después de esta velada inolvidable.

?? También habrá puestos de refrescos, tentempiés, sorpresas y entretenimiento en el pueblo de la Boulette, situado en el interior del Stade Firmin Daudou.

Inscripción obligatoria

Tel. 06 73 39 31 98 En Instagram : @boulette_rugby_fest

Samstag, 5. August

Boulette Rugby Festival: 5er-Rugby steht im Mittelpunkt!

ie einmalige Gelegenheit, ein Wochenende voller Sport und Begegnungen in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre zu genießen!

Die teilnehmenden Mannschaften werden den ganzen Tag über in Gruppen gegeneinander antreten. Die gemischte Gruppe ermöglicht es allen, ihrer gemeinsamen Leidenschaft zu frönen: dem Rugby.

Für diese erste Ausgabe bieten Ihnen die Organisatoren folgende Möglichkeiten an

?? Ein Rugby-5-Turnier mit 16 Teams aus 8 Spielern.

?? Eine tolle Atmosphäre

?? Eine XXL-Afterparty

?? Ein Boulette Camp, das für die Nacht gesichert wird, um die Abreise während und nach dieser unvergesslichen Party einzuschränken.

?? Außerdem gibt es im Boulette-Dorf im Stade Firmin Daudou Getränke, Snacks, Überraschungen und Unterhaltung.

Anmeldung erforderlich

Tel. 06 73 39 31 98 Auf Instagram: @boulette_rugby_fest

