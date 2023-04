Stage de rythme signé Avenue Michel Grandou, 6 mai 2023, Trélissac.

L’association Tin Tam Art propose 4 séances de stage de rythme signé à destination de tous, dans la salle du centre de loisirs. Le rythme signé c’est quoi ? Créé en 2006 par le musicien argentin Santiago Vasquez, c’est un langage de 150 gestes, permettant à un chef d’orchestre de communiquer avec un ensemble de musiciens. Cela amène à une création musicale spontanée et collective. Il transmet aux musiciens débutants ou non, des consignes de jeu à l’aide de signes bien spécifiques.

Dates : samedi 25/02, samedi 01/04, samedi 06/05 et samedi 10 juin, de 14h à 18h.

Tarif : 20 €/stage, prix carte jeune/adhérent Tin Tam Art : 15 €/stage.

Réservation obligatoire.

Ce stage s’adresse aux personnes pratiquant la musique ou non. Il n’y a pas de prérequis. Des instruments de percussions seront à disposition mais vous pouvez venir avec votre instrument..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 18:00:00. EUR.

Avenue Michel Grandou Espace Franck Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association Tin Tam Art offers 4 sessions of signed rhythm training for everyone, in the recreation center room. What is signed rhythm? Created in 2006 by the Argentine musician Santiago Vasquez, it is a language of 150 gestures, allowing a conductor to communicate with an ensemble of musicians. This leads to a spontaneous and collective musical creation. It transmits to musicians, beginners or not, playing instructions using very specific signs.

Dates : Saturday 25/02, Saturday 01/04, Saturday 06/05 and Saturday 10 June, from 2 to 6 pm.

Price : 20 ?/training session, price of the youth card/member of Tin Tam Art : 15 ?/training session.

Reservation required.

This workshop is for people who practice music or not. There are no prerequisites. Percussion instruments will be available but you can come with your own instrument.

La asociación Tin Tam Art propone 4 sesiones de formación en ritmo signado para todos, en la sala del centro de ocio. ¿Qué es el ritmo signado? Creado en 2006 por el músico argentino Santiago Vásquez, es un lenguaje de 150 gestos que permite a un director comunicarse con un conjunto de músicos. Esto da lugar a una creación musical espontánea y colectiva. Transmite instrucciones de interpretación a los músicos, principiantes o no, mediante signos muy concretos.

Fechas: sábado 25/02, sábado 01/04, sábado 06/05 y sábado 10 de junio, de 14:00 a 18:00 horas.

Precio: 20€/sesión de entrenamiento, Tin Tam Art carnet joven/precio socio: 15€/sesión de entrenamiento.

Reserva obligatoria.

Este taller es para personas que practican la música o no. No hay requisitos previos. Habrá instrumentos de percusión disponibles, pero puedes traer tu propio instrumento.

Der Verein Tin Tam Art bietet im Saal des Freizeitzentrums vier Workshops zum Thema « Rhythmus mit Unterschrift » an, die für alle geeignet sind. Was ist der signierte Rhythmus? Der 2006 von dem argentinischen Musiker Santiago Vasquez entwickelte Rhythmus ist eine Sprache aus 150 Gesten, die es einem Dirigenten ermöglicht, mit einem Ensemble von Musikern zu kommunizieren. Dies führt zu einer spontanen und kollektiven musikalischen Kreation. Er vermittelt Musikern, ob Anfänger oder nicht, Spielanweisungen mithilfe von ganz bestimmten Zeichen.

Termine: Samstag, 25/02, Samstag, 01/04, Samstag, 06/05 und Samstag, 10. Juni, von 14 bis 18 Uhr.

Preis: 20 ?/Session, Preis für Jugendkarte/Mitglied Tin Tam Art: 15 ?/Session.

Reservierung erforderlich.

Dieser Workshop richtet sich an Personen, die Musik machen oder nicht. Es gibt keine Vorbedingungen. Es werden Perkussionsinstrumente zur Verfügung stehen, aber Sie können auch Ihr eigenes Instrument mitbringen.

Mise à jour le 2023-02-08 par OT de Périgueux