Cours de Modélisme Rue Anatole France, 6 mai 2023, .

Samedi 6 et Dimanche 7 Mai

Course de modélisme

Le Périgord Racing Car, club de modélisme Trelissacois organise une course amicale le week-end du 6 et 7 mai.

> Samedi 6 mai : piste libre avec chrono

> Dimanche 7 mai : course amicale

Entrée gratuite

Buvette et restauration sur place

Tarif de l’inscription 15€ ( 3 catégories max par pilote, 15€ la première, 10€ pour les catégories suivantes ).

Tarifs des repas:

Samedi midi et dimanche midi : 9€

Samedi soir : 13€

Le circuit est situé Rue Anatole France – à côté du Stade Firmin Daudou, Avenue de l’Automobile, 24750 Trélissac

Description de l’événement > https://docs.google.com/document/d/10UhWye9QF-iy4ijI0KLYnyBRCe0M2oKmdgh7EdATyQE/edit?usp=drivesdk

Pour s’inscrire > https://docs.google.com/forms/d/1O8ASzeOqPCsOqFN0XNUXCCdrGocd07LlR2RyDy3mkTw/edit?usp=drivesdk

Contact > Lucas Sementery

06 70 78 68 01.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 . .

Rue Anatole France

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday 6 and Sunday 7 May

Model making race

The Périgord Racing Car, Trelissac model car club, organizes a friendly race on the weekend of May 6 and 7.

> Saturday May 6: free track with time trial

> Sunday May 7: friendly race

Free entry

Refreshments and food on site

Registration fee 15? ( 3 categories max per driver, 15? for the first one, 10? for the following categories ).

Meal prices:

Saturday lunch and Sunday lunch : 9?

Saturday evening : 13?

The circuit is located Rue Anatole France – next to the Stade Firmin Daudou, Avenue de l’Automobile, 24750 Trélissac

Description of the event > https://docs.google.com/document/d/10UhWye9QF-iy4ijI0KLYnyBRCe0M2oKmdgh7EdATyQE/edit?usp=drivesdk

To register > https://docs.google.com/forms/d/1O8ASzeOqPCsOqFN0XNUXCCdrGocd07LlR2RyDy3mkTw/edit?usp=drivesdk

Contact > Lucas Sementery

06 70 78 68 01

Sábado 6 y domingo 7 de mayo

Carrera de maquetas de trenes

El Périgord Racing Car, club de automodelismo de Trelissac, organiza una carrera amistosa el fin de semana del 6 y 7 de mayo.

> Sábado 6 de mayo: pista libre con contrarreloj

> Domingo 7 de mayo: carrera amistosa

Entrada libre

Refrescos y comida in situ

Cuota de inscripción 15? ( 3 categorías máximo por corredor, 15? para la primera, 10? para las siguientes ).

Precios de las comidas:

Comida del sábado y comida del domingo : 9?

Sábado noche: 13?

El circuito está situado Rue Anatole France – junto al Stade Firmin Daudou, Avenue de l’Automobile, 24750 Trélissac

Descripción del evento > https://docs.google.com/document/d/10UhWye9QF-iy4ijI0KLYnyBRCe0M2oKmdgh7EdATyQE/edit?usp=drivesdk

Para inscribirse > https://docs.google.com/forms/d/1O8ASzeOqPCsOqFN0XNUXCCdrGocd07LlR2RyDy3mkTw/edit?usp=drivesdk

Contacto > Lucas Sementery

06 70 78 68 01

Samstag, 6. und Sonntag, 7. Mai

Modellbau-Rennen

Der Périgord Racing Car, ein Modellbauclub aus Trelissac, veranstaltet am Wochenende des 6. und 7. Mai ein Freundschaftsrennen.

> Samstag, 6. Mai: Freie Strecke mit Zeitmessung

> Sonntag, 7. Mai: Freundschaftsrennen

Eintritt frei

Getränke und Essen vor Ort

Anmeldegebühr 15? (max. 3 Kategorien pro Fahrer, 15? für die erste, 10? für die folgenden Kategorien).

Preise für die Mahlzeiten:

Samstagmittag und Sonntagmittag: 9?

Samstagabend: 13?

Die Rennstrecke befindet sich in der Rue Anatole France – neben dem Stadion Firmin Daudou, Avenue de l’Automobile, 24750 Trélissac

Beschreibung der Veranstaltung > https://docs.google.com/document/d/10UhWye9QF-iy4ijI0KLYnyBRCe0M2oKmdgh7EdATyQE/edit?usp=drivesdk

Um sich anzumelden > https://docs.google.com/forms/d/1O8ASzeOqPCsOqFN0XNUXCCdrGocd07LlR2RyDy3mkTw/edit?usp=drivesdk

Kontakt > Lucas Sementery

06 70 78 68 01

