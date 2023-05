Les Animations à la Médiathèque en mai Trélissac 109 Avenue Michel Grandou, 5 mai 2023, .

Du 5 au 24 Mai

Les Animations à la médiathèque en mai :

Vendredi 5 mai, Bébés lecteurs de 9h30 à 10h15

Samedi 6 mai, Jeu de Parcours : Jeu des Échelles de 14h30 à 15h30, âge 4/7 ans

Mercredi 10 mai, Les petites histoires du mercredi à 16h

Vendredi 12 mai, Bébés lecteurs de 9h30 à 10h15

Vendredi 12 mai, Atelier pliage de livres de 14h à 16h

Samedi 13 mai, Bébés lecteurs de 10h à 10h30

Samedi 13 mai, Jeu de Parcours : Labyrinthe de 14h30 à 15h30, âge 4/7 ans

Samedi 20 mai, Jeu de Parcours : Jeu des Échelles de 14h30 à 15h30, âge 4/7 ans

Mercredi 24 mai, Adolire de 14h à 15h

Sur inscription au 05 53 08 98 80.

109 Avenue Michel Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From May 5th to 24th

Animations at the media library in May :

Friday May 5, Baby readers from 9:30 to 10:15 am

Saturday May 6, Game of Parcours: Game of Ladders from 2:30 to 3:30 pm, age 4/7 years

Wednesday, May 10, Les petites histoires du mercredi at 4pm

Friday, May 12, Baby Readers from 9:30 to 10:15 am

Friday, May 12, Book folding workshop from 2 to 4 pm

Saturday, May 13, Baby Readers from 10:00 am to 10:30 am

Saturday, May 13, Labyrinth Game from 2:30 to 3:30 p.m., age 4/7 years

Saturday, May 20, Game Board: Ladder Game from 2:30 to 3:30 p.m., ages 4/7

Wednesday May 24, Adolire from 2 to 3 pm

On registration at 05 53 08 98 80

Del 5 al 24 de mayo

Animaciones en la mediateca en mayo :

Viernes 5 de mayo, Bebés lectores de 9h30 a 10h15

Sábado 6 de mayo, Parcours game: Juego de las escaleras de 14.30 a 15.30 h, edad 4/7 años

Miércoles 10 de mayo, Les petites histoires du mercredi a las 16.00 h

Viernes 12 de mayo, Bebés lectores de 9.30 a 10.15 h

Viernes 12 de mayo, Taller de plegado de libros de 14.00 a 16.00 h

Sábado 13 de mayo, Baby Readers de 10:00 a 10:30

Sábado 13 de mayo, Juego Parcours: Laberinto de 14h30 a 15h30, edad 4/7 años

Sábado 20 de mayo, Parcours Game: Juego de la escalera de 14h30 a 15h30, 4/7 años

Miércoles 24 de mayo, Adolire de 14h a 15h

Previa inscripción en el 05 53 08 98 80

Vom 5. bis 24. Mai

Die Animationen in der Mediathek im Mai :

Freitag, 5. Mai, Baby-Leser von 9:30 bis 10:15 Uhr

Samstag, 6. Mai, Jeu de Parcours: Jeu des Échelles von 14.30 bis 15.30 Uhr, Alter 4/7 Jahre

Mittwoch, 10. Mai, Die kleinen Geschichten des Mittwochs um 16 Uhr

Freitag, 12. Mai, Baby-Leser von 9:30 bis 10:15 Uhr

Freitag, 12. Mai, Workshop Bücher falten von 14:00 bis 16:00 Uhr

Samstag, 13. Mai, Baby-Leser von 10:00 bis 10:30 Uhr

Samstag, 13. Mai, Parcours-Spiel: Labyrinth von 14:30 bis 15:30 Uhr, Alter 4/7 Jahre

Samstag, 20. Mai, Parcours: Leiterspiel von 14.30 bis 15.30 Uhr, Alter 4/7 Jahre

Mittwoch, 24. Mai, Adolire von 14:00 bis 15:00 Uhr

Nach Anmeldung unter 05 53 08 98 80

Mise à jour le 2023-04-29 par OT de Périgueux