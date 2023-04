Randonées d’avril Quartier les Romains, 16 avril 2023, Trélissac.

Du 16 au 30 avril

Randonnées d’avril

Le comité de Quartier Les Romains La Croix Ferrade vous propose pour le mois d’avril :

Dimanche 16 avril à 9h

Randonnée de 12 Km à Cubjac, boucle des Quatre Paroisses

Dimanche 23 avril à 9h

Randonnée de 8 Km à Saint Vincent sur l’Isle

Dimanche 30 avril à 9h

Randonnée de 8 Km à Agonac, Boucle de Fontroubade

Rendez-vous à 9h au parking devant la Maison de Quartier

Contact > Comité de Quartier les Romains – La Croix Ferrade.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-30 . .

Quartier les Romains

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From April 16th to 30th

April hikes

The Neighborhood Committee Les Romains La Croix Ferrade proposes you for the month of April :

Sunday April 16th at 9 am

12 km walk in Cubjac, loop of the Four Parishes

Sunday April 23 at 9 am

8 km walk in Saint Vincent sur l’Isle

Sunday April 30th at 9 am

8 Km walk in Agonac, Boucle de Fontroubade

Meeting point at 9am at the parking in front of the Maison de Quartier

Contact > Comité de Quartier les Romains – La Croix Ferrade

Del 16 al 30 de abril

Excursiones de abril

El Comité de Barrio Les Romains La Croix Ferrade les propone para el mes de abril :

Domingo 16 de abril a las 9h

Paseo de 12 km en Cubjac, bucle de los Quatre Paroisses

Domingo 23 de abril a las 9h

8 km a pie en Saint Vincent sur l’Isle

Domingo 30 de abril a las 9h

8 Km a pie en Agonac, Boucle de Fontroubade

Punto de encuentro a las 9h en el aparcamiento frente a la Maison de Quartier

Contacto > Comité de Quartier les Romains – La Croix Ferrade

Vom 16. bis 30. April

Wanderungen im April

Das Comité de Quartier Les Romains La Croix Ferrade bietet Ihnen im April :

Sonntag, den 16. April um 9 Uhr

Wanderung von 12 Km in Cubjac, boucle des Quatre Paroisses (Rundweg der vier Pfarreien)

Sonntag, 23. April um 9 Uhr

Wanderung von 8 Km in Saint Vincent sur l’Isle

Sonntag, 30. April um 9 Uhr

Wanderung von 8 Km in Agonac, Boucle de Fontroubade

Treffpunkt um 9 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Maison de Quartier

Kontakt > Comité de Quartier les Romains – La Croix Ferrade

