Replika 2023 – Salon du modélisme et des jeux avec miniatures 827 Rue Eugène Leroy, 15 avril 2023, Trélissac.

Samedi 15 et Dimanche 16 avril

Salon du modélisme et des jeux avec miniatures

Un week-end ludique et familial le samedi 15 et le dimanche 16 avril au foyer socio-culturel de Trélissac, organisé par « Les Aigles d’Aliénor »

Au programme, de multiples stands, animations et démonstrations et l’occasion de retrouver nombre de miniatures, modèles réduits statiques et/ou animées :

– Démonstration de jeu d’Histoire avec figurines, sur un plateau de jeu de 80m2

– Participation de l’association du 16° légers en grand uniforme et grandeur nature qui vous présentera des animations de la vie à l’époque du 1° Empire

– Une MEGAVENTURE Corsaire 1812/1815 aux alentours des côtes de Louisiane et de Floride sur un plateau de jeu de 100m2 avec un millier de figurines 28mm et navires à l’échelle 1/50° !!

Entrée 2€ (gratuit pour les moins de 10 ans).

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-16 19:00:00. EUR.

827 Rue Eugène Leroy

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday 15 and Sunday 16 April

Model making and games show with miniatures

A fun and family weekend on Saturday 15 and Sunday 16 April at the foyer socio-culturel de Trélissac, organized by « Les Aigles d?Aliénor »

On the program, multiple stands, animations and demonstrations and the opportunity to find many miniatures, static and/or animated models:

– Demonstration of History game with miniatures, on a 80m2 game board

– Participation of the association of the 16th light in big uniform and life size which will present you animations of the life at the time of the 1st Empire

– A MEGAVENTURE Corsair 1812/1815 around the coasts of Louisiana and Florida on a game board of 100m2 with a thousand figurines 28mm and ships at the scale 1/50°!

Admission 2? (free for children under 10 years old)

Sábado 15 y domingo 16 de abril

Exposición de modelismo y juegos en miniatura

Un divertido fin de semana familiar el sábado 15 y el domingo 16 de abril en el foyer socio-culturel de Trélissac, organizado por » Les Aigles d’Aliénor »

En el programa, múltiples stands, animaciones y demostraciones y la oportunidad de encontrar numerosas miniaturas, maquetas estáticas y/o animadas:

– Demostración de juego de Historia con miniaturas, sobre un tablero de 80m2

– Participación de la asociación de la 16ª luz en uniforme grande y tamaño natural que le presentará animaciones de la vida en la época del 1er Imperio

– ¡Una MEGAVENTURA Corsaria 1812/1815 alrededor de las costas de Luisiana y Florida sobre un tablero de juego de 100m2 con mil figurines 28mm y barcos a la escala 1/50°!

Entrada 2? (gratuita para los menores de 10 años)

Samstag, 15. und Sonntag, 16. April

Messe für Modellbau und Spiele mit Miniaturen

Ein Spiel- und Familienwochenende am Samstag, den 15. und Sonntag, den 16. April im Foyer socio-culturel de Trélissac, organisiert von « Les Aigles d’Aliénor »

Auf dem Programm stehen zahlreiche Stände, Animationen und Vorführungen sowie die Gelegenheit, zahlreiche Miniaturen, statische und/oder animierte Modellautos wiederzufinden:

– Vorführung eines Geschichtsspiels mit Figuren auf einem 80m2 großen Spielfeld

– Teilnahme der Association du 16° légers in großer Uniform und in Lebensgröße, die Ihnen Animationen über das Leben zur Zeit des 1

– Ein MEGAVENTURE Corsaire 1812/1815 in der Umgebung der Küsten von Louisiana und Florida auf einem 100m2 großen Spielbrett mit tausend 28mm Figuren und Schiffen im Maßstab 1/50°!!!

Eintritt 2? (für Kinder unter 10 Jahren kostenlos)

Mise à jour le 2023-03-31 par OT de Périgueux