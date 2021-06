Labouheyre Labouheyre Labouheyre, Landes Treizième Festival de dessin d’humour de Labouheyre Labouheyre Labouheyre Catégories d’évènement: Labouheyre

Labouheyre Landes Labouheyre Treize dessinateurs pour cette treizième édition !

Une ambiance décontractée sous la voûte des platanes.

Des ateliers de dessins pour les plus petits,animés par Patrick Goulesque !

Un coin lecture animé par la médiathèque de Labouheyre.

Une battle entre les dessinateurs présents sera proposée le samedi après-midi !

Un disquaire et un bouquiniste.

La librairie « le vent délire »de Capbreton.

Des Foods trucks

Un vin d’honneur !

Entrée libre Bouzard, Ivars, Large, Ballouhey, Cambon, Valérie Marguerite, Druilhe, Bouilhac, Bgnet, Zanelo, Decressac (notre caution Belge), Samson (qui a réalisé la très belle affiche) et Goulesque !

Ils seront tous ravis de vous dédicacer leurs dernières ,ou plus anciennes créations ! +33 6 88 10 76 78 Bouzard, Ivars, Large, Ballouhey, Cambon, Valérie Marguerite, Druilhe, Bouilhac, Bgnet, Zanelo, Decressac (notre caution Belge), Samson (qui a réalisé la très belle affiche) et Goulesque !

