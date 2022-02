TREIZE WORLD La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

TREIZE WORLD La Place des Canailles (Les Dock Village), 5 mars 2022, Marseille. TREIZE WORLD

La Place des Canailles (Les Dock Village), le samedi 5 mars à 19:00

UPGROUND – ODE A LA NEW GENERATION Scène musiques urbaines 100% Treize, 8h de Turn Up en plein air. Line Up: WARM UP : 19H00 – 22H00 @mofakbessis LIVE RAP : 22H00 – 00H30 @misa_la_z @godblessmyvibe @alidja_lennox @saintmorpheus @guapocartel DJ SET : 00H30 – 02H00 GOODJIU & PAOLO ENTREE 10€ (Billetterie en ligne et sur place)

A partir de 10,99€

♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T19:00:00 2022-03-05T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Place des Canailles (Les Dock Village) Adresse 10 place de la Joliette 13002 Marseille Ville Marseille lieuville La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

TREIZE WORLD La Place des Canailles (Les Dock Village) 2022-03-05 was last modified: by TREIZE WORLD La Place des Canailles (Les Dock Village) La Place des Canailles (Les Dock Village) 5 mars 2022 La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône