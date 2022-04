TREIZE MINUTES MARSEILLE 2022 Espace Julien Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les 13 Minutes c’est quoi ? Une soirée de conférences courtes, rythmées où des chercheur.e.s viennent vous présenter leurs travaux ou un domaine qui leur tient à cœur. Pourquoi une édition spéciale acoustique ? La même semaine se tient à Marseille le Congrès Français d’Acoustique. Nous avons profité de l’occasion pour débaucher des chercheur.e.s. qui travaillent sur différents aspects de ce domaine. Le programme : Les Ultrasons, quoi d’neuf Docteur ? /Cécile Baron Conduc’son /Antonin Coutant Stradivarius : mythe ou réalité? /Claudia Fritz La voix, parlons‐en ! /Nathalie Henrich Bernardoni L’ingénierie de la Nature et les (meta-)matériaux /Marco Miniaci Ce que les malentendants nous apprennent sur notre perception de la musique /Jeremy Marozeau

gratuit sur reservation

