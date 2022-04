Treize Carats by Goldie B – w/ OG Maxwell & Tom Manzarek – Plaisance Records Makeda, 7 mai 2022, Marseille.

Treize Carats by Goldie B – w/ OG Maxwell & Tom Manzarek – Plaisance Records

Makeda, le samedi 7 mai à 20:30

Treize Carats by Goldie B – w/ OG Maxwell & Tom Manzarek – Plaisance Records La résidence mensuelle bass culture de Goldie B au Makeda Tous les premiers samedis du mois, GOLDIE B, la productrice, DJ & co-fondatrice d’Omakase Recordings, s’empare des commandes de la programmation nocturne du Makeda ! Pour démarrer ce mois de mai en bombe, elle reçoit OG Maxwell et Tom Manzarek, les deux têtes pensantes derrière la web-radio montpelliéraine Piñata Radio et l’excellent label Plaisance Records. Bass, afro club, footwork, breakbeat, jungle, dubsetp, ukg… Aucun style n’échappe à leur répertoire aiguisé qui saura, à n’en nullement douter, vous faire vibrer le corps toute la nuit Au programme : un spectre large de sonorités électroniques, beaucoup de sub et de jeux de jambes aiguisés ! LINE UP : 22H30 – 01H30 : GOLDIE B 1H30 – 03H30 : TOM MANZAREK B2B OG MAXWELL ___________ Tom Manzarek & OG Maxwell / Plaisance Records OG Maxwell et Tom Manzarek, c’est les deux têtes pensantes derrière la web-radio montpelliéraine Piñata Radio. En 2018, Piñata Radio a été sélectionnée et nommée comme « meilleure jeune web-radio » européenne, aux Mixcloud Online Radio Awards, organisée par la plateforme de podcast Mixcloud. Elle fut également nommée en avril 2020 comme l’une des 20 meilleurs web-radios française par le magazine emblématique français Trax. Egalement à l’initiative du nouveau label, Plaisance Records, ils ont démarré l’année 2021 avec deux sorties de grandes qualités au compteur qui annoncent de beaux projets à venir. A l’image du contenu qu’ils proposent sur leur radio ou leur label, leur sets sont d’une diversité et d’une richesse incroyable. Soundcloud :[https://soundcloud.com/plaisancerecords](https://soundcloud.com/plaisancerecords) ____________ GOLDIE B Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et DJ, GOLDIE B est de ce genre d’artiste pluridisciplinaire dont l’énergie envoûte et captive. Après plusieurs années passées à se réaliser dans différents projets jazz et/ou électro, elle quitte la scène parisienne pour poser ses valises à Marseille en 2017. Elle y entame une carrière solo dans la sphère nu-soul électro sous le pseudonyme de MBKONG et multiplie les apparitions derrière les platines sous l’alias GOLDIE B. Son répertoire est global, percussif, majoritairement influencé par la scène uk bass, jungle, nu jazz et breakbeat. Elle est également cofondatrice, avec le DJ et producteur Kumanope, du très éclectique et qualitatif label phocéen « Omakase Recordings » sur lequel est, entre autre, paru son premier EP (sous MBKONG en mars 2019). En 2021 leur compilation Omakase Colors Vol.1 récolte aussi des retours élogieux de la presse et de la scène européennes. Soundcloud : [https://soundcloud.com/mbkong](https://soundcloud.com/mbkong) ___________ INFOS PRATIQUES ? Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille ?️ 7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud ? CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T23:59:00