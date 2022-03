Treize Carats by Goldie B w/ La Dame Marseille 5e Arrondissement, 2 avril 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Treize Carats by Goldie B w/ La Dame Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-04-02 22:00:00 22:00:00 – 2022-04-02 Makeda 103 Rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

7 7 La résidence mensuelle bass culture de Goldie B au Makeda.



Tous les premiers samedis du mois, Goldie B, la productrice, DJ & co-fondatrice Omakase Recordings, s’empare des commandes de la programmation nocturne du Makeda !



Pour cette deuxième édition de l’année 2022, c’est la talentueuse DJ et productrice La Dame qui fera le voyage spécialement depuis Bruxelles pour enflammer vos booty à coup de pépites Global beat and bass! On attendait son retour à Marseille depuis bien trop longtemps… Attention, RDV à ne pas louper !



Au programme : un spectre large de sonorités électroniques, beaucoup de sub et de jeux de jambes aiguisés !



Bass / Breaks / House / Baile / Footwork / Jungle / Dancehall / Ragga / UKG / Acid & RnB Friendly…



Line up

22h30 – 00h30 : Goldie B

00h30 – 02h30 : La Dame

02h30 – 03h30 : B2B



La Dame

De Montréal, en passant par São Paulo, Lisbonne et aujourd’hui Bruxelles, cela fait une dizaine d’années que La Dame a posé ses valises ailleurs que dans ses Alpes natales. Ses mix racontent cet amour de la multiculturalité, de l’inattendu, du solaire, des percussions, des subs et des breaks. Elle sait parler autant aux mélomanes qu’aux personnes qui veulent Danser. Résidente de Radio Meuh en France, où elle propose un show de ses coups de coeur du Brésil (jazz, MPB, samba), elle mix aussi mensuellement à Kiosk Radio Bxl, avec des propositions versatiles. Initialement pilotant sous le nom de Dj Carie, elle est devenue productrice sous le pseudo La Dame, avec des sorties chez Blanc Manioc (FR); Turntables on The Hudson (US), Selvamonos (Perou) ou encore Sapyens (CZ) et Omakase (FR), et bien dʼautres à venir. Son dernier morceau “Mordido” (Blanc Manioc) sorti le 11 mars, une collaboration avec le percussionniste Cyril Atef (Congorock, Bumcello) illustre bien l’énergie qu’elle peut envoyer sur le dancefloor. En 2022, elle prépare d’autres tracks et remix sur divers labels entre la Belgique et le monde.

Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

