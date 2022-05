Treize Carats by Goldie B – OG Maxwell & Tom Manzarek – Plaisance Records, 7 mai 2022, .

Treize Carats by Goldie B – OG Maxwell & Tom Manzarek – Plaisance Records

Tous les premiers samedis du mois, Goldie B, la productrice, DJ & co-fondatrice d’Omakase Recordings, s’empare des commandes de la programmation nocturne du Makeda !



Pour démarrer ce mois de mai en bombe, elle reçoit OG Maxwell et Tom Manzarek, les deux têtes pensantes derrière la web-radio montpelliéraine Piñata Radio et l’excellent label Plaisance Records. Bass, afro club, footwork, breakbeat, jungle, dubsetp, ukg… Aucun style n’échappe à leur répertoire aiguisé qui saura, à n’en nullement douter, vous faire vibrer le corps toute la nuit

Au programme : un spectre large de sonorités électroniques, beaucoup de sub et de jeux de jambes aiguisés !



Line up :

22h30 – 01h30 : Goldie B

1h30 – 03h30 : Tom Manzarek B2B OG Maxwell

La résidence mensuelle bass culture de Goldie B au Makeda.

