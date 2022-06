Treize Carats by Goldie B Marseille 5e Arrondissement, 11 juin 2022, Marseille 5e Arrondissement.

7 7 Bass, breaks, dubstep, ukg, jungle, house, afro club, tech house… Ce sera la dernière occasion de venir se charger en basses fréquences de qualité avant notre break d’été !



Au programme : un spectre large de sonorités électroniques, beaucoup de sub et de jeux de jambes aiguisés !



Goldie B

Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et DJ, Goldie B est de ce genre d’artiste pluridisciplinaire dont l’énergie envoûte et captive. Après plusieurs années passées à se réaliser dans différents projets jazz, soul et électro, elle quitte la scène parisienne pour poser ses valises à Marseille en 2017, y lancera son projet solo nu-soul MBKONG tout en multipliant en parallèle ses apparitions derrière les platines sous l’alias Goldie B. Son répertoire en tant que DJ se veux global, large et percussif, majoritairement influencé par la scene uk bass, jungle, nu jazz et break beat.



En 2019 elle co-fonde avec le DJ et producteur Kumanope, le label marseillais « Omakase Recordings » sur lequel sont depuis parues plusieurs de ses productions (sous ces deuxalias) dont quelques unes aujourd’hui playlistées sur des radios telles que FIP ou encore Nova. C’est également en porte parole de son label qu’elle anime une résidence chaque mois sur la montpelliéraine Piñata Radio.



L’année 2021 l’a vu propulsée sur le devant de la scène dans des evenements de belles ampleurs tel que Peacock Society Festival (Paris), Marstac (Marseille) ou encore le Bon Air (Marseille). Aprés la récente sortie de «Not Enough», EP axé bass music en collaboration avec le producteur Daaria, c’est son premier EP solo sous l’alias Goldie B qui devrait voir le jour au courant de l’été 2022.

Pour la dernière Treize Carats de la saison, c’est notre résidente Goldie B, productrice DJ et cofondatrice du label Omakase Recordings, qui prendra les commandes du booth du Makeda pour vous faire vibrer toute la nuit !

