Treize Carats #04 Makeda, 5 mars 2022, Marseille.

Treize Carats #04

Makeda, le samedi 5 mars à 23:30

Treize Carats #04 La résidence mensuelle bass culture de Goldie B au ?????? Tous les premiers samedis du mois, ?????? ?, la productrice, DJ & co-fondatrice Omakase Recordings, s’empare des commandes de la programmation nocturne du Makeda ! Pour cette premiere édition de l’année 2022, c’est son partner in crime Kumanope, DJ, producteur et deuxième moitié d’Omakase Recordings, qu’elle invite derrière le DJ booth pour faire chauffer le floor à base de pépites breakbeat, UK garage, Jungle et Bass music Au programme : un spectre large de sonorités électroniques, beaucoup de sub et de jeux de jambes aiguisés! Bass / Breaks / House / Baile / Footwork / Jungle / Dancehall / Ragga / UKG / Acid & RnB Friendly… ____________ LINE UP : 22H30 – 00H30 : GOLDIE B 1H – 02H30 : Kumanope 02h30 – 03H30 : B2B ___________ **Kumanope** C’est par le biais de ses études en sound design, entre 2010 et 2013, que Kumanope se lance dans la production musicale puis dans le mix. A cette période il assure les warm up d’artistes internationaux dans différents clubs montpelliérains. En 2016 il emménage à Marseille et y co-fonde le collectif et label D-Mood Records. C’est avec celui ci qu’il secoue d’abord la scène underground phocéenne, avant de se produire sur différents festivals et événements de large ampleur tels que Marsatac, le SIRK, Mirelò, Boiler Room et Le Bon Air. Hors les murs, on le retrouve régulièrement sur les événements let’s discult (Berlin) et FRAP (Toulouse/Montpellier), dont il est à l’initiative. Enfin, Il co-fonde le très éclectique label Omakase, avec la productrice MBKONG, au début de l’année 2019. L’univers musical de Kumanope est riche et multiple, global. Tant dans ses productions que ses sets, on le devine sur tout les fronts, entre jazz et house, uk bass et tribal, breakbeat et ambiant. En somme, trois mots : « All groove matters ». _____________ **GOLDIE B** Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et DJ, GOLDIE B est de ce genre d’artiste pluridisciplinaire dont l’énergie envoûte et captive. Après plusieurs années passées à se réaliser dans différents projets jazz et/ou électro, elle quitte la scène parisienne pour poser ses valises à Marseille en 2017. Elle y entame une carrière solo dans la sphère nu-soul électro sous le pseudonyme de MBKONG et multiplie les apparitions derrière les platines sous l’alias GOLDIE B. Son répertoire est global, percussif, majoritairement influencé par la scène uk bass, jungle, nu jazz et breakbeat. Membre du collectif féminin Wicked Girls depuis l’été 2019, elle est également cofondatrice, avec le DJ et producteur Kumanope, du jeune label marseillais Omakase sur lequel est paru son premier EP (sous MBKONG en mars 2019). En 2021 leur compilation Omakase Colors Vol.1 récolte aussi des retours élogieux de la presse et de la scène européennes. ___________ INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE ___________ RÈGLES SANITAIRES • Le Pass vaccinal est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : – Une certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) – Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois – Un certificat de contre-indication à la vaccination. • Le port du masque est obligatoire.

7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T23:30:00 2022-03-05T03:00:00