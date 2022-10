Treisor x Cäroline Les Disquaires, 13 octobre 2022, Paris.

Le jeudi 13 octobre 2022

de 20h00 à 22h00

. payant Accès concert : 5 EUR

La pop française fait son come back aux Disquaires !

Âgée de 23 ans, Cäroline est une artiste pop française originaire de Morlaix dans le Finistère. Entre Paris, la Bretagne, le sud de la France, la Nouvelle Calédonie et l’Afrique, Cäroline se nourrit de ses différentes expériences de vie et commence très tôt à écrire et se produire en concert. On compte parmi ses influences des artistes comme Billie Eilish, Yael Naïm, Damso, Lolo Zouaï ou encore Joy Crookes.

Mélancolique et rêveuse, Cäroline se livre dans des textes intimes, au son d’une pop atmosphérique. Son ambition: toucher les cœurs et fédérer autour de sa musique.

Treisor est un groupe pop soul parisien. Créé en 2018, le groupe compose et écrit ensemble et puise son inspiration d’influences diverses. Il en ressort un style hybride, envoûtant et teinté d’énergie et de mélancolie. Treisor s’est illustré par plusieurs live sessions, lives ( concerts, festivals) et a sorti son premier single « Misery » en 2022. Leur premier EP sortira dans le courant de l’année 2023.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://lesdisquaires.com/

