CONFÉRENCE INTERACTIVE Treillières, 2 avril 2024, Treillières.

Treillières Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:30:00

fin : 2024-04-02

Conférence sur l’impressionniste.

Cette conférence unique sur l’impressionniste est ouverte à tous et permet un dialogue avec la conférencière Louise ROBIN , historienne d’art et présidente de l’association culturelle nantaise, ARTABAN.

Elle vous fait partager sa passion et surtout raconte, avec des mots simples en s’appuyant sur des projections d’œuvres, l’histoire de l’art pour la rendre accessible à tous.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire



