Kantaliso, concert des 4 vallées en Musique, 6 mai 2023, Treilles-en-Gâtinais

2023-05-06 20:30:00 – 2023-05-06

Un voyage musicalement poétique dans l’espace et dans le temps, avec Margherita TREFOLINI (chant et guitare), Guillaume FONTANAROSA (violon), et Samuel ZUCCA (accordéon). Un mélange d’Italie actuelle et lointaine, d’ltalie présente et fantasmée, d’ltalie imaginaire et rêvée dans laquelle les chants de KANTALISO prennent forme. Ils racontent principalement l’amour, l’amor che move il sole e l’altre stelle, en partant des chants de tradition orale, suivant les traces des grands interprètes qui ont su s’approprier de la tradition et la faire résonner en eux pour la raconter, pour la réinventer à travers leur vie : Rosa Balistreri, Caterina Bueno, Matteo Salvatore, Concetta Barra …

Premier des 3 concerts de la saison 2023 organisé par « 4 Vallées en Musique au Cœur du Gâtinais » : un voyage musicalement poétique dans l’espace et dans le temps, avec Margherita TREFOLINI (chant et guitare), Guillaume FONTANAROSA (violon), et Samuel ZUCCA (accordéon).

