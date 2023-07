Château de Ratilly Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 12 juillet 2023, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe.

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe,Yonne

Joyau architectural de la Puisaye, Ratilly est un monument historique du XIIIe, transformé en partie à la Renaissance. Centre d’art de premier plan..

Treigny

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Architectural jewel of Puisaye, Ratilly is a historical monument of the XIIIth century, partly transformed during the Renaissance. It is a first rate art center.

Joya arquitectónica del Puisaye, Ratilly es un monumento histórico del siglo XIII, parcialmente transformado durante el Renacimiento. Un centro artístico de primer orden.

Ratilly, das architektonische Juwel der Puisaye, ist ein historisches Monument aus dem 13. Jahrhundert, das zum Teil in der Renaissance umgebaut wu…

Mise à jour le 2023-06-30 par ADT YONNE