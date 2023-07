Parlons de Photographie : Rencontres artistiques hebdomadaires avec l’artiste Chrystele Lerisse Treignac Projet Treignac, 7 juillet 2023, Treignac.

Parlons de Photographie : Rencontres artistiques hebdomadaires avec l’artiste Chrystele Lerisse 7 juillet – 1 septembre, les vendredis Treignac Projet Gratuit

Les rencontres avec Chrystèle Lerisse permettront de parler de photographie. Surtout de photographie noir et blanc. Chacun pourra échanger individuellement avec l’artiste mais aussi avec le groupe qui sera composé de personnalités et d’âges différents.

Venez avec une sélection de vos photographies.

Venez avec votre curiosité.

Venez pour expérimenter, échanger, regarder, penser et faire.

Treignac Projet 2 rue Ignace Dumergue 19260 Treignac France Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info@treignacprojet.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T15:00:00+02:00 – 2023-07-07T18:00:00+02:00

2023-09-01T15:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:00:00+02:00

©treignacprojet