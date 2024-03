Treignac il y a 200 ans Treignac, mardi 23 juillet 2024.

Treignac il y a 200 ans Treignac Corrèze

Bienvenue à Treignac en 1822 ! Votre guide, c’est Myrtille, la clampe des Monédières, tout droit sorti du 19ème siècle.

Munie de son journal du jour et des quelques potins du coin, cette commère vous embarque dans les rues et anciens chemins de Treignac et vous livre les actualités du moment le retour du marquis, ses mésaventures avec quelques colporteurs ou encore des guérissons miraculeuses, au détour d’une coursière vous risquez même de finir d’entrer dans une maison treignacoise…

Durée 1h30

Tarifs Adultes 5€ Enfants 6 à 15 ans 3€ Enfants 0 à 5 ans gratuit. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 18:00:00

fin : 2024-07-23 19:30:00

Place de la République

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine accueil@terresdecorreze.com

L’événement Treignac il y a 200 ans Treignac a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze