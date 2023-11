Championnat de France de Canoë-Kayak Treignac, 17 mai 2024, Treignac.

Treignac,Corrèze

Championnats de France canoë-kayak Descente, animations raft ouvertes au grand public, concert, marché de pays.

Entrainements : vendredi et samedi

Compétitions : dimanche et lundi matin.

2024-05-17 fin : 2024-05-20 . .

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



French Downhill Canoe-Kayak Championships, rafting events open to the general public, concert, local market.

Training: Friday and Saturday

Competitions: Sunday and Monday mornings

Campeonato de Francia de Descenso en Canoa-Kayak, pruebas de rafting abiertas al público en general, concierto, mercado local.

Entrenamientos: viernes y sábado

Competiciones: domingo y lunes por la mañana

Französische Meisterschaften im Kanu-Abfahrtslauf, Rafting-Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit, Konzert, Bauernmarkt.

Training: Freitag und Samstag

Wettkämpfe: Sonntag und Montagmorgen

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze