Concours de pêche Treignac, 6 août 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

La société de chasse de Treignac organise un concours de pêche ouvert à tous. 1 lot à chaque participant..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 . .

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Treignac hunting club is organizing a fishing competition open to all. 1 prize for each participant.

La asociación de caza de Treignac organiza un concurso de pesca abierto a todos. 1 premio para cada participante.

Die Jagdgesellschaft von Treignac organisiert einen Angelwettbewerb, der für alle offen ist. 1 Los für jeden Teilnehmer.

