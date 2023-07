Festival Kind of Belou Treignac, 5 août 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

Le festival « Kind of Belou » propose des concerts et se donne pour mission de démocratiser le jazz. Il se déroulera du 4 au 6 août 2023. La programmation est la suivante :

– Vendredi 4 août -Soudaine-Lavinadière – site des fouilles – 21h – gratuit,

Le Grand Silence ;

– Samedi 5 août – Treignac Projet (vieux pont) – A partir de 17h – 15 euros,

Mr Bishop,

No noise no reduction,

Mortelle randonnée,

Thomas de Pourquery,

Pâté pour chien ;

– Dimanche 6 août – Place des Farges (café du commerce) – 21h – gratuit,

Krakraoké.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Kind of Belou » festival offers concerts and aims to democratize jazz. It will take place from August 4 to 6, 2023. The program is as follows

– Friday August 4 -Soudaine-Lavinadière – site des fouilles – 9pm – free,

Le Grand Silence ;

– Saturday August 5 – Treignac Projet (vieux pont) – From 5pm – 15 euros,

Mr Bishop,

No noise no reduction,

Mortelle randonnée,

Thomas de Pourquery,

Pâté pour chien ;

– Sunday August 6 – Place des Farges (café du commerce) – 9pm – free,

Krakraoké

El festival « Kind of Belou » ofrece conciertos y pretende democratizar el jazz. Tendrá lugar del 4 al 6 de agosto de 2023. El programa es el siguiente

– Viernes 4 de agosto -Soudaine-Lavinadière – site des fouilles – 21.00 h – gratuito,

Le Grand Silence ;

– Sábado 5 de agosto – Proyecto Treignac (puente viejo) – A partir de las 17.00 h – 15 euros,

Sr. Bishop,

No noise no reduction,

Mortelle randonnée,

Thomas de Pourquery,

Pâté pour chien ;

– Domingo 6 de agosto – Place des Farges (café du commerce) – 21.00 h – gratuito,

Krakraoké

Das Festival « Kind of Belou » bietet Konzerte und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Jazz zu demokratisieren. Es findet vom 4. bis 6. August 2023 statt. Das Programm sieht wie folgt aus:

– Freitag, 4. August -Soudaine-Lavinadière – Ausgrabungsstätte – 21 Uhr – kostenlos,

Die große Stille ;

– Samstag, 5. August – Treignac Projekt (alte Brücke) – Ab 17 Uhr – 15 Euro,

Herr Bischof,

No noise no reduction (Kein Lärm, keine Reduzierung),

Mortelle randonnée (Tödliche Wanderung),

Thomas de Pourquery,

Hundepastete ;

– Sonntag, 6. August – Place des Farges (Café du commerce) – 21 Uhr – kostenlos,

Krakraoké

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze