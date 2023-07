Randonnée contée : les voix de la nature Treignac, 5 août 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

La médiathèque intercommunale et la commune de Viam vous proposent une randonnée contée par Anaïs de Haas et Benoit Lelièvre,aux abords du lac de Viam. Sur le parcours de 5km, vous y entendrez la voix des arbres, des pierres et des eaux, vous y découvrirez des contes facétieux dans l’ambiance très particulière du lac de Viam, entre Sirieix et Couignoux.

Accessible au plus de 15 ans, gratuit, réservation souhaitée..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 12:00:00. .

Treignac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Anaïs de Haas and Benoit Lelièvre, from the intercommunal mediatheque and the commune of Viam, propose a storytelling walk on the shores of the Lac de Viam. Along the 5km route, you’ll hear the voices of trees, stones and water, and discover mischievous tales in the very special atmosphere of the Lac de Viam, between Sirieix and Couignoux.

Accessible to over-15s, free of charge, booking essential.

La mediateca intermunicipal y el municipio de Viam proponen un paseo cuentacuentos a cargo de Anaïs de Haas y Benoit Lelièvre por las orillas del lago de Viam. A lo largo de los 5 km de recorrido, escuchará las voces de los árboles, las piedras y el agua, y descubrirá cuentos traviesos en el ambiente tan especial del lago de Viam, entre Sirieix y Couignoux.

Accesible a mayores de 15 años, gratuito, imprescindible reservar.

Die interkommunale Mediathek und die Gemeinde Viam laden Sie zu einer Wanderung ein, die von Anaïs de Haas und Benoit Lelièvre in der Nähe des Sees von Viam erzählt wird. Auf der 5 km langen Strecke hören Sie die Stimmen der Bäume, der Steine und des Wassers und entdecken schelmische Geschichten in der ganz besonderen Atmosphäre des Sees von Viam zwischen Sirieix und Couignoux.

Zugänglich ab 15 Jahren, kostenlos, Reservierung erwünscht.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze