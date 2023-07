Concours de pêche Treignac, 23 juillet 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

Le Tennis Club de Treignac organise un concours de pêche ouvert à tous, inscriptions à partir de 7h30, début du concours 8h30. Chaque participant aura un lot. Buvette et grillades le midi..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . .

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Tennis Club de Treignac is organizing a fishing competition open to all. Registration from 7:30 am, competition starts at 8:30 am. Each participant will receive a prize. Refreshment bar and barbecues at lunchtime.

El Club de Tenis de Treignac organiza un concurso de pesca abierto a todos. Inscripciones a partir de las 7.30 h, inicio de la competición a las 8.30 h. Cada participante recibirá un premio. Cada participante recibirá un premio. Bar y barbacoas al mediodía.

Der Tennis Club von Treignac organisiert einen Angelwettbewerb, der für alle offen ist. Anmeldungen ab 7:30 Uhr, Beginn des Wettbewerbs 8:30 Uhr. Jeder Teilnehmer erhält einen Preis. Getränke und Grillspezialitäten am Mittag.

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze