Feu d’artifice de Treignac Treignac, 14 juillet 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

A l’occasion du 14 juillet un feu d’artifice sera tiré en clôture du marché de pays de ce vendredi vers 22h dans le bourg de Treignac. Un concert est prévu pour poursuivre la soirée dans une ambiance festive..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



To mark July 14th, fireworks will be set off at the end of the local market this Friday at around 10pm in the town of Treignac. A concert is planned to continue the evening in a festive atmosphere.

Con motivo del 14 de julio, este viernes hacia las 22.00 horas se lanzarán fuegos artificiales al final del mercado local de la ciudad de Treignac. Está previsto un concierto para continuar la velada en un ambiente festivo.

Anlässlich des 14. Juli wird zum Abschluss des Bauernmarktes am Freitag gegen 22 Uhr in der Stadt Treignac ein Feuerwerk gezündet. Ein Konzert ist geplant, um den Abend in einer festlichen Atmosphäre fortzusetzen.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze