LE VIF – Arts équestres, danse. Centre Équestre – Les Chevaux de Brocéliande Tréhorenteuc, 5 avril 2024, Tréhorenteuc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-05 18:30

Fin : 2024-04-05 19:30

Sortie de résidence – Arts équestres, danse. Du mouvement, des pulsations, de la poésie. Vendredi 5 avril, 18h30 1

LE VIF — Equine Situ • Solenn Heinrich

LE VIF questionne la part d’animalité en chacun-e de nous, la relation du cheval à l’humain, en connexion au vivant. En expérimentant des situations et des états de corps variés, nous jouons sur les dualités femme/cheval/homme, et les résonances sensibles avec les chevaux. Entre eux, les fils se tissent et les mutations s’opèrent, portées par le rythme des organismes, la succession des allures étranges, les sons éclatants. Créant là une matière poétique et fantastique, pour laisser parler ses pulsions.

» Jouer avec, dans et pour l’espace public est une démarche fondatrice pour notre compagnie. Elle permet de remettre les chevaux dans la ville, de créer des rencontres insolites et improbables entre l’homme, l’animal, les publics et les habitants de la ville. » Equine Situ

Centre Équestre – Les Chevaux de Brocéliande 56430 Tréhorenteuc Tréhorenteuc 56430 Morbihan