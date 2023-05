Fête de la musique Tréhiguier 56760 Penestin, 24 juin 2023, Penestin.

Fête de la musique Samedi 24 juin, 14h00 Tréhiguier 56760 Penestin Gratuit: 0

Venez fêter la musique avec nous sur le port de Tréhiguier !

Tréhiguier 56760 Penestin Tréhiguier 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 33 94 »}, {« type »: « link », « value »: « https://vivratrehiguier.fr/?fbclid=IwAR1scNFmyGmn8lRKZ-TPEAToYVETrLIqUADenvwr1rFAx5XnFs6eyEaIRNs »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/fete-de-la-musique-penestin-1-1.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-25T00:00:00+02:00

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-25T00:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE