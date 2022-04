TREHA PARTY ! Rest In Gale + Astromeat + Kanabæ Toï Toï le Zinc, 7 mai 2022, Villeurbanne.

• Rest In Gale Pub Rock/Post Punk Des hymnes frénétiques aux accents orientaux, la voix d’outre-tombe et l’ambiance de fin de kermesse posée, ils évoluent maintenant en troupe, avec 6 membres piliers et peuvent souvent être jusqu’à 10 sur scène. C’est de cette sublime et puissante réunion que Rest In Gale tire son panache et embringue les foules. Anarchie partielle, cherchant à assassiner l’oppresseur on peut lire dans ce groupe des influences multiples – la fougue nerveuse du post-punk de the Fall, le nihilisme de la no-wave new-yorkaise, le hip-hop revendicatif, mais aussi l’histoire tourmentée de ses membres. [www.instagram.com/restingale](http://www.instagram.com/restingale) [www.facebook.com/RestInGale](http://www.facebook.com/RestInGale) [https://urlz.fr/hGYK](https://urlz.fr/hGYK) • Astromeat Rock/Noise Pop Entre chute et gravitation , une basse et une batterie entêtantes, souvent à l’orée de du bois, s’unissent à des riffs de guitare boréals. La voix indique demain, toujours. Dans un cadre -“ASTRO”- le son se concrétise dans la chair, “MEAT”. [www.facebook.com/astromeat](http://www.facebook.com/astromeat) [www.instagram.com/astromeat](http://www.instagram.com/astromeat) [https://youtu.be/FfwLr8IBB8M](https://youtu.be/FfwLr8IBB8M) • Kanabæ Pop and Roll Kanabæ c’était le nom de la presqu’île de Lyon (Lugdunum à l’époque gallo-romaine) entre la Saône et le Rhône, où culmine encore la Croix Rousse. Dans ses pentes, quartier incontournable des bars musicaux et de la vie nocturne lyonnaise et 2000 ans plus tard, 4 garçons vont se rencontrer et mêler leurs talents et leurs instruments. Kanabæ aujourd’hui c’est le renouveau du rock lyonnais, dignes héritiers de Starshooter, Electric Callas et des groupes qui ont fait la renommée de la capitale des gaules et du rock en France dans les années 80. Kanabæ c’est l’architecture d’un rock puissant, inspiré, haut en couleurs et en français dans le texte. Des chansons qui parlent de et à leur génération. Kanabæ c’est l’énergie désinvolte, sauvage et sensuelle du Live. [www.facebook.com/KanabaeMusique](http://www.facebook.com/KanabaeMusique) [www.instagram.com/kanabae_musique](http://www.instagram.com/kanabae_musique) [https://youtu.be/_SJDwgFS8T4](https://youtu.be/_SJDwgFS8T4)

KLISS Records s’exporte et c’est au tour de Lyon de prendre sa Treha ! Il y a 4 ans maintenant, nous commencions nos premières soirées Rock dans les derniers squattes et caves sombres de Paris.

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



