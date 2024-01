Rencontre matinale et militante – Festival T’es toi, j’te cause Rue Jacques Prévert Trégunc, dimanche 4 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 10:30:00

fin : 2024-02-04 12:30:00

Festival de conférences gesticulées.

Une conférence gesticulée est une forme scénique mélangeant du savoir et l’histoire de vie du/de la gesticulant.e, de l’humour, de l’autodérision et un atterrissage politique.

Rencontre matinale et militante, par Florence et les invité.es.

Échanges d’expériences sur nos parcours militants. Venez raconter vos espoirs, vos victoires et partagez vos réflexions sur vos engagements militants. Comment analyser ensemble nos actes et voir comment il est possible de faire mieux !

Repas partagé sur place.

Organisé par la MJC le Sterenn Trégunc

Billetterie www.mjctregunc.fr

Participation libre.

Rue Jacques Prévert MJC le Sterenn

Trégunc 29910 Finistère Bretagne



