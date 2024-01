Qui veut travailler et être pauvre ? Festival T’es toi, j’te cause Rue Jacques Prévert Trégunc, dimanche 4 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 17:00:00

fin : 2024-02-04

Festival de conférences gesticulées.

Une conférence gesticulée est une forme scénique mélangeant du savoir et l’histoire de vie du/de la gesticulant.e, de l’humour, de l’autodérision et un atterrissage politique.

Qui veut travailler et être pauvre ? Par Luc HEUDES.

« Dix-sept ans que je travaille, que je fais du bénévolat et depuis cinq ans je vis dans un collectif, pour lier travail et principes. »

En exposant certains mécanismes et rouages du travail non-valorisé économiquement dans notre société, Luc Eudes raconte pourquoi il a décidé de travailler pour la vie sans avoir une fiche de poste qui lui dcite son travail.

Organisé par la MJC le Sterenn Trégunc

Billetterie www.mjctregunc.fr

Participation libre.

Rue Jacques Prévert MJC le Sterenn

Trégunc 29910 Finistère Bretagne



