Je t’aime mon camarade, manifeste pour des organisations militantes joyeuses – Festival T’es toi, j’te cause Rue Jacques Prévert Trégunc Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04

Festival de conférences gesticulées.

Une conférence gesticulée est une forme scénique mélangeant du savoir et l’histoire de vie du/de la gesticulant.e, de l’humour, de l’autodérision et un atterrissage politique.

JE T’AIME MON CAMARADE, manifeste pour des organisations militantes joyeuses, par Florence.

Comment est-il possible qu’une organisation politique de gauche reproduise entre ses membres des formes d’oppression, de domination, de compétition alors qu’elle le dénonce dans la société? Et pourtant pour Florence, les militants et les militantes sont des gens très importants qui portent en elles/eux la force de transformer le monde.

Organisé par la MJC le Sterenn Trégunc

Billetterie www.mjctregunc.fr

Participation libre.

Rue Jacques Prévert MJC le Sterenn

Trégunc 29910 Finistère Bretagne



