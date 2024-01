Théâtre/Danse – Mots Premiers Rue Jacques Prévert Trégunc, dimanche 28 janvier 2024.

Théâtre/Danse – Mots Premiers Rue Jacques Prévert Trégunc

Début : 2024-01-28 17:00:00

fin : 2024-01-28

AK Entrepôts – Théâtre/Danse

Jeune public à partir de 3 ans

Qu’est-ce qui se dit dans le premier mot énoncé, celui du tout petit, celui qui ouvre la pensée, celui qui débute la phrase ? Comment et quand le corps entre en jeu ? Pour explorer ces questions, la plasticienne et scénographe Laurence Henry écrit et met en scène Mots Premiers.

La pièce réunit deux interprètes. Le premier Harrison Mpaya est comédien et polyglotte. Le second, Jordan Malfoy, est danseur contemporain, il est venu à la danse par le hip-hop, l’expérience conjuguée du sol, de la rue, des battles.

En se glissant et en traversant un décor de cubes et de tissus bariolés, les deux interprètes vont tenter d’entrer en communication de toutes les façons possibles, se chercher et se confronter.

Mots Premiers est le premier volet d’un cycle de la créatrice sur la parole à suivre assurément !

Plus d’infos https://akentrepot.fr/mots-premiers/

Tarifs Plein 9€, réduit 6€

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn

Trégunc 29910 Finistère Bretagne



