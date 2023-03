Festival Beg Chopin Tréguier Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Tréguier

Festival Beg Chopin, 19 août 2023, Tréguier

2023-08-19

Côtes dArmor . Après 5 ans d’attente, le festival Beg Chopin revient cet été! Cette année, la programmation fait la part belle à la fête et à la diversité :

En tête d’affiche, le chanteur sénégalais Lass avec un show haut en couleurs : des mélodies afro-cubaines, des beats digitaux signés par de jeunes producteurs.

Les P’tits fils de Jeanine : à travers leurs textes réalistes, drôles ou engagées, ils chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes. Les voix se mêlent et se répondent, l’improvisation et le théâtre sont omniprésents, à l’intensité de l’accordéon s’ajoute la frénésie de la trompette, les harmonies de la guitare sur le rythme endiablé de la batterie.

Dj Balkaliente : activiste de la scène World au travers de nombreux projets de groupe (cumbia, reggae, afro), Dj Balkaliente propose des world sets hauts en couleurs et bouillonnants d’énergie! Toujours armé de son fidèle trombone pour soulever la piste. Et de nombreuses surprises à prévoir! Les organisateurs en gardent pour quelques annonces à venir. +33 2 96 92 30 19 Tréguier

