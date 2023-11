La Nuit de la Danse 2023 ESPACE BLEU PLURIEL, 25 novembre 2023, TREGUEUX.

La Nuit de la Danse 2023 ESPACE BLEU PLURIEL. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

De 18h à 19h : Les compagnies amateures du territoire (gratuit) A partir de 20h : Les compagnies professionnelles (payant) « Baktana » Cie Lazuz – Accro-danse et jonglage. « Don’t Worry (Extrait) » Cie Le Long Raccourci – Mouvements à 4 mains et 4 genoux « Intro » Cie Etra – Danse contemporaine Pause « Des-Unis » Cie Bakhus – Danse Hip-Hop « Don’t Worry (Extrait) » Cie Le Long Raccourci – Mouvements à 4 mains et 4 genoux « Carmen » Extrait de Mythologies – Le Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault – Danse classique contemporaine Cie Bakhus

ESPACE BLEU PLURIEL TREGUEUX 23 rue Marcel Rault Côtes dArmor

