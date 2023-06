Exposition JOSÉ CASTILLO – La Caraïbe à la croisée des mondes Salle des Fêtes de TREGROM – Côtes D’Armor Trégrom, 28 juin 2023 11:00, Trégrom.

Exposition JOSÉ CASTILLO – La Caraïbe à la croisée des mondes Salle des Fêtes de TREGROM – Côtes D’Armor Trégrom 28 juin – 9 juillet

Une occasion rare de découvrir l’œuvre de José CASTILLO : foisonnante, protéiforme, engagée, issue des racines multiples caribéennes, ouvrant sur une nouvelle rencontre des mondes. 28 juin – 9 juillet 1

José Castillo : la Caraïbe à la croisée des mondes

Du 28 juin au 9 juillet 2023, une exposition d’oeuvres de l’artiste originaire de République Dominicaine José Castillo s’installe à Tregrom, au coeur du Tregor.

Tregrom, là où, d’après la légende bretonne, le diable habite… Cela tombe bien, les diablotins de José Castillo vont trouver à qui parler….

Après son exil en France, après une formation aux Beaux-arts de Santo-Domingo puis à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, José Castillo a developpé une oeuvre foisonnante, protéiforme et engagée.

En faisant remonter la sève des différentes racines qui composent le sol caraïbéen, José Castillo nous offre très généreusement un voyage entre mythes et réalité, entre magie et spiritualité, dans un univers bouillonnant qui brouille les limites. Il a baigné depuis tout petit dans une culture métissée, où la culture occidentale catholique des conquistadores se mélange avec les racines profondes africaines et indiennes (tainos) ; ces racines, pas toujours exprimées au grand jour mais en soubassement dans les couches populaires dont il est issu, José Castillo n’a pas cessé de les affirmer et de les soutenir à travers une expression délibérément proche des contes populaires et des pratiques syncrétiques, mélange de rites animistes et de religion catholique.

Il parcourt à travers ses toiles l’épopée de ces régions secouées par les mouvements historiques : de l’art taino du début, l’influence du vaudou, la période esclavagiste, l’implantation de la religion catholique, le tragique de l’émigration pour interroger sans cesse la place de l’homme dans son environnement et la place de l’homme noir dans la société, ce qui le place dans une dimension universelle qui renvoie tout un chacun à ses propres mythes et construction personnelle.

L’Association trégromoise Kercarenat, en partenariat avec l’Association José Castillo, propose cette exposition qui va pouvoir réunir un ensemble de toiles de grand format ainsi que des sculptures-assemblages.

Elle sera le cadre les 2 premiers jours, 28 et 29 juin, d’ateliers pour enfants en relation avec les oeuvres de José Castillo.

Ateliers enfants : – mercredi 28 juin : 14h -16h30

– jeudi 29 juin : 16h30 – 19h

Vernissage le 30 juin à 18h

https://jose-castillo.fr

