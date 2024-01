« Maîtriser son Smartphone et sa tablette » animlation numérique et France services Trégourez, jeudi 8 février 2024.

« Maîtriser son Smartphone et sa tablette » animlation numérique et France services Trégourez Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 14:00:00

fin : 2024-02-08 15:30:00

Les conseillers numériques de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille vous propose des sessions « Maîtriser son Smartphone et sa tablette »

Prérequis pour l’inscription: venir avec son smartphone ou sa tablette. Vous savez allumer votre mobile, écrire des SMS et vous servir des applications telles que réveil, calculatrice, et vous aimeriez en savoir plus.

Séance:

> installer des applications et s’en servir

> naviguer sur internet

1 séances de 1h30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Point cyber

Trégourez 29970 Finistère Bretagne contact@haute-cornouaille.bzh



