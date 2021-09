Trégo’Rose Tréguier, 3 octobre 2021, Tréguier.

Trégo’Rose 2021-10-03 – 2021-10-03

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier

La huitième édition de la Trégo’Rose s’élancera des quais de Tréguier le dimanche 3 octobre. Plusieurs options sont possibles :

– à 8 h 30, marche mixte de 7 km autour de la ville

– à 9 h 15, balade patrimoniale dans la ville avec Jean-Michel Huon (25 personnes)

– à 9 h 30, exposition photos « Tréguier, Port de Mer », commentée par Michel Le Hénaff (25 personnes)

– à 9 h 45, départ de la course exclusivement féminine

Bagad de Tréguier, Kan Ar Skrill, Fanfar’Ô Pruneaux, Sonerien An Trev de Lézardrieux assureront l’ambiance musicale.

Il est prévu un concours de déguisement avec lots. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 octobre à la boutique « Coeur de Femme », 28, rue Saint-André à Tréguier

Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

oh.quais.treguier@orange.fr

La huitième édition de la Trégo’Rose s’élancera des quais de Tréguier le dimanche 3 octobre. Plusieurs options sont possibles :

– à 8 h 30, marche mixte de 7 km autour de la ville

– à 9 h 15, balade patrimoniale dans la ville avec Jean-Michel Huon (25 personnes)

– à 9 h 30, exposition photos « Tréguier, Port de Mer », commentée par Michel Le Hénaff (25 personnes)

– à 9 h 45, départ de la course exclusivement féminine

Bagad de Tréguier, Kan Ar Skrill, Fanfar’Ô Pruneaux, Sonerien An Trev de Lézardrieux assureront l’ambiance musicale.

Il est prévu un concours de déguisement avec lots. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 octobre à la boutique « Coeur de Femme », 28, rue Saint-André à Tréguier

Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

dernière mise à jour : 2021-09-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose