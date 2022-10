Visite gustative Tregorn – Tregornan Glomel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Visite gustative de deux entreprises qui raviront vos papilles : Toazennoù Bro Fisel et Mel Bro Fisel. Visite en français ou en breton. Tregorn – Tregornan Tregornan, 22110 Glomel Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne Pierre-Yves Le Panse fabrique des pâtes artisanales grâce à différentes variétés de blé grandissant à deux pas. Jean-Daniel Bourdonnay, lui, surveille ses ruches pour que ses abeilles produisent un miel savoureux. Tous deux profitent des merveilles que la nature nous offre pour nous apporter des produits de qualité. Suivez la visite, les processus de transformation et goûtez à ces produits locaux.

