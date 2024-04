Trégor en Fleurs Vert’tige Louargat, samedi 25 mai 2024.

Trégor en Fleurs Vert’tige Louargat Côtes-d’Armor

Pour la 7ème année, 9 pépinières vous ouvrent leurs portes. Des passionnés qui vous proposeront des plantes souvent hors du commun et bien sûr produites sur place. Vous aurez également la possibilité de visiter deux jardins pendant ce week-end au vert !

• Vert’Tige à Guernevez Plouserf 22540 Louargat Jardin de sous-bois aménagé autour de la pépinière.

Plantes rares et peu courantes adaptées aux situations ombragées, Schefflera, Mahonia, Epimedium,…

• La Vallée des Bambous 11 Kergalaon 22810 Plougonver

Jardin de plantes venues des 4 coins du monde, notamment de nombreuses fougères.

• La Ferme de la Pomme Liane à Coat Roue Kerverziou 22420 Plouaret

Micro ferme biologique, plantes comestibles peu courantes.

• Un simple jardin Route à Keranoc’h 22420 Trégrom

Aromatiques, familières ou méconnues et petits fruitiers.

• Le Jardin de Gwen à Rossolic 29620 Plouégat-Guérand

Vivaces et graminées rustiques.

• Barnhaven Primroses à Keranguiner 22310 Plestin-les-Grèves

Collection nationale de primevères.

• Natural Gardens à Keranauffret 22310 Plestin-les-Grèves

Vivaces, arbustes insolites et aromatiques.

• La pépinière des Vieilles Forges à Route de Penquer 29630 Plougasnou

Plantes de bord de mer, collection de callistemon, eucalyptus, mélaleuca… dans un arboretum de 1ha.

• Saint Lavan à Route de Saint Lavan 22300 Ploulec’h

Rosiers, fruitiers, arbres, arbustes d’ornement classiques et de collection.

• Sous un Arbre Perché à Kervocu 29650 Guerlesquin

Plantes d’ombre, collection nationale d’Hydrangea. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Vert’tige Guernevez Plouserf

Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Trégor en Fleurs Louargat a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol