Pleumeur-Bodou Les Courts d’Armor Trégor Cinéma Pleumeur-Bodou, 9 juillet 2023, Pleumeur-Bodou. Les Courts d’Armor Lundi 10 juillet, 00h00 Trégor Cinéma Dossier à établir. La résidence « Les Courts d’Armor » a pour objectif d’accompagner les auteurs et autrices émergent.e.s dans le développement de leur scénario de court métrage, dans l’élaboration de leur dossier avec une démarche de professionnalisation et dans la transmission d’outils d’écriture scénaristique. Quand ? Dépôt jusqu’au 10 juillet 2023 minuit. La résidence d’écriture se déroule sur deux semaines successives (15 jours) entre le 1er octobre 2023 et le 15 juin 2024. Les dates seront fixées d’un commun accord entre la ou le résident.e et la structure. Où ? Trébeurden Pour qui ? – Auteur ou autrice de moins de 40 ans (au moment du dépôt). Scénario de moins de 40 pages. Projet de premier ou deuxième film de court métrage de fiction (images réelles, pas d’animation) SANS PRODUCTEUR.RICE. Tous les genres sont acceptés. Conditions de participation : Dossier de candidature à établir. Quel prix ? – Une bourse de 500 euros sera attribuée à chaque projet. – Le projet sera suivi pendant 12 mois maximum après la résidence. Effectif : 6 projets. Plus d’informations sur le site de Trégor Cinema. Trégor Cinéma Pôle Phoenix – route du Radôme 22560 Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@tregorcinema.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tregorcinema.com »}] [{« link »: « https://www.tregorcinema.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

