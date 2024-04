Treg’On The Beach Trégunc, mardi 27 août 2024.

Treg'On The Beach Trégunc

Tu as entre 7 et 18 ans et tu veux découvrir et t’initier à de nouvelles activités sportive de façon ludique et conviviale ?

C’est le principe du dispositif Trég’on the beach, proposé gratuitement par la ville.

Activité du jour Kick-boxing

Public 7/18 ans

Sans réservation, lieu de RDV plage de Trescao .

Début : 2024-08-27 10:00:00

fin : 2024-08-27 12:00:00

plage de Trescao

Trégunc 29910 Finistère Bretagne

