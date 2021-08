Trégathlon Tréguier, 29 août 2021, Tréguier.

Trégathlon 2021-08-29 – 2021-08-29

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier

L’Association Scaramob, basée dans le Trégor, organise la 1ère édition du Trégathlon, un rallye multisports itinérant sur le territoire autour de Tréguier et de Penvénan, ouvert à tous les niveaux, avec au programme des trails, du vélo, de la rando, du canoë, du VTT, ou encore des courses d’orientation et un triathlon.

Il y aura également des animations tout au long de la journée et une grande soirée repas-concert le soir sur les quais de Tréguier. L’objectif est de se retrouver dans la joie et l’effort autour des richesses historiques et naturelles du Trégor.

Les recettes de la journée iront directement aux étudiants des écoles d’ingénieur partenaires de l’association (INSA, Mines, Ponts, Centrale…) pour le prototypage d’un projet de vélomobile familial, modulaire et autonome en énergie afin d’offrir au plus grand nombre une solution durable et viable à la voiture pour des trajets quotidiens. Inscriptions en ligne sur tregathlon.ikinoa.com.

+33 7 70 38 39 19 http://www.tregathlon.ikinoa.com/

