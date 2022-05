Face[s] au vent Centre des Congrès de Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Face[s] au vent Centre des Congrès de Trégastel, 7 août 2019 15:00, Trégastel. 7 – 20 août 2019 Sur place Entrée gratuite Exposition des portraits et peintures marines de Christian LEROY au Centre des Congrès de Trégastel (22) du 07 au 20 août 2019. Portraits et peintures marines Le peintre Christian LEROY présente au Centre des Congrès de Trégastel ses portraits de gens de mer et peintures marines. Du docker à la navigatrice, en passant par un migrant, un rescapé de naufrage ou un ancien gardien de phare, tous les tableaux témoignent des joies, des drames et des espoirs, moments de vies liées à la mer. Christian LEROY est diplômé des Arts Appliqués à Paris. Membre de l’Académie des Arts & Sciences de la Mer, il est également graphiste et anime des ateliers peinture et dessin dans les Côtes-d’Armor. Du 07 au 20 août 2019 Centre des Congrès – Salle Fontaine Place Sainte Anne 22730 TRÉGASTEL Entrée gratuite Du mardi au vendredi de 15h à 19h, samedi, dimanche et lundi de 10h à 19h Centre des Congrès de Trégastel Place Sainte Anne 22730 TRÉGASTEL 22730 Trégastel Kerlavos Côtes-d’Armor mercredi 7 août 2019 – 15h00 à 19h00

