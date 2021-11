Tourcoing théâtre municipal R. Devos Nord, Tourcoing Treemonisha théâtre municipal R. Devos Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

du vendredi 28 janvier 2022 au samedi 29 janvier 2022

**Après avoir parcouru tous les continents, la célèbre compagnie sud-africaine Isango Ensemble pose ses valises à Tourcoing le temps de deux représentations exceptionnelles de l’opéra-jazz Treemonisha de Scott Joplin.** Le compositeur afro-américain Scott Joplin est une des figures majeures du développement du ragtime classique. Féministe, progressiste et musicalement innovateur, son Treemonisha n’a jamais été entièrement mis en scène de son vivant. Cet opéra est le premier à avoir été écrit pour des chanteurs non-blancs. C’est avec puissance que l’Ensemble Isango intègre des sons et chants traditionnels sud-africains à la partition, pour un voyage à travers le temps et les cultures.

6€ à 20€

Le seul opéra de Scott Joplin le roi du Ragtime (musique du film L’Arnaque). Le seul écrit pour des chanteurs non-blancs. Féministe, progressiste et musicalement innovateur. théâtre municipal R. Devos 1 place du théâtre tourcoing Tourcoing Nord

2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T22:00:00;2022-01-29T18:00:00 2022-01-29T20:00:00

