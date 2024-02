Treeboy & Arc • Butterfly Bulldozer au Supersonic SUPERSONIC Paris, mercredi 14 février 2024.

Deux groupes de post-punk pour une Saint-Valentin qui détonne !

BUTTERFLY BULLDOZER (21h30)

(Post punk – Nantes, FR)

« La singularité du groupe réside dans une histoire de voyage spatial aux sonorités post-punk et psychédéliques menée par le Captain Fuzz, 0B-1, Zarkor, Rocket et le Professor Tricks, à bord du Butterfly Bulldozer. Allant du groove moderne de Squid jusqu’à la pop bruyante de Pond, le premier EP prévu pour le 16 février 2024 est un prologue racontant la rencontre des protagonistes, motivés à fabriquer un vaisseau spatial pour fuir les problèmes écologiques et sociaux d’une planète en déclin. »

TREEBOY & ARC (22h30)

(Post punk – Leeds, UK)

Après avoir emménagé ensemble dans une terrasse en briques rouges à LS6, ils ont transformé le sous-sol humide en un espace de répétition, en utilisant de grands plateaux à œufs et des découpes de tapis comme insonorisation de fortune. Avec leur propre espace, le groupe a vraiment commencé à forger son propre son, et depuis 2016, ils ont dépouillé la peinture de presque tous les lieux à Leeds, et beaucoup plus à travers le pays.

Le groupe est un exemple sonore de « l’ensemble est plus grand que la somme de ses parties », chaque membre travaillant pour servir la chanson – les mélodies de guitare imbriquées sont soutenues par des rythmes robustes mais complexes. Le groupe oppose des chansons pop à du bruit avant-gardiste et kraut-punk pour voir quels éléments sortent en tête, mettant parfaitement en scène des histoires abstraites de désillusion, de perte, de mauvaise santé et de l’obsession occasionnelle pour Bob Mortimer. Les paroles souvent sombres et sinistres sonnent, vous n’avez pas besoin d’écouter longtemps pour comprendre l’esprit ironique et cynique de leurs chansons, si souvent associé au nord de l’Angleterre.

